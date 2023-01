Verdacht einer Entführung: Polizei sucht 29-Jährigen

Leipzig - Nach einer mutmaßlichen Entführung in Leipzig sucht die Polizei nach dem Opfer. Es handele sich um einen 29-jährigen Mann, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Er soll nach Aussagen von Zeugen am Dienstagabend von mehreren Menschen gegen seinen Willen aus seiner Wohnung in ein Auto gezerrt worden sein. Die Zeugen hatten die Polizei gerufen. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar. Es liefen Befragungen von Freunden und Bekannten des 29-Jährigen. Ermittelt werde wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung.