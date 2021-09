Verdächtiger Gegenstand in Bremen: Marktplatz abgeriegelt

Bremen - Wegen eines verdächtigen Gegenstands ist der Marktplatz von Bremen am Montagmorgen von der Polizei abgeriegelt worden. Der Straßenbahnverkehr an der Stelle wurde eingestellt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Polizeieinsatz dauere an, Spezialisten seien im Einsatz. Die Sprecherin macht keine näheren Angaben zu dem gefundenen Gegenstand. Über Twitter rief die Polizei die Bürgerinnen und Bürger auf, den Bereich möglichst zu meiden.