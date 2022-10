Verdi: Neue Regierung muss Probleme schnell angehen

Hannover - Die Gewerkschaft Verdi fordert ein schnelles Angehen der aktuellen gesellschaftlichen Probleme durch die mögliche zukünftige rot-grüne Landesregierung in Niedersachsen. „Diese muss die zentralen Themen, die den Wählerinnen und Wählern am meisten Sorgen bereiten, schnell und mutig angehen“, sagte Verdi-Landeschef Detlef Ahting am Montag. Besonders die hohen Lebenshaltungskosten, die Strom- und Energierechnungen und die gestiegenen Mobilitätskosten würden die Bürger massiv verunsichern. Man blicke mit hohen Erwartungen, aber auch mit Sorgen auf das zukünftige Parlament.

Zukünftig seien außerdem Themen wie die Entlastungen der Kitas, die Sicherung einer guten Gesundheitsversorgung sowie der Ausbau des Klimaschutzes und des öffentlichen Nahverkehrs wichtig. Das zweistellige Ergebnis der AfD mache außerdem deutlich, dass es nun darum gehe, eine Spaltung der Gesellschaft zu verhindern, so Ahting.