Vereiste Straßen in Thüringen: Viele Unfälle registriert

Autos fahren am Morgen bei einsetzendem Regen auf einer Straße.

Erfurt - Überfrierender Regen und Glatteis haben am Montag zu zahlreichen Unfällen in Thüringen geführt. Es gebe über das ganze Land verteilt ein hohes Unfallaufkommen, sagte eine Sprecherin des Lagezentrums. „Wir sind mit Notrufen beschäftigt.“ Zumeist werden die Beamten zu kleinen Unfällen mit überwiegend Sachschäden gerufen.

Bei der Landespolizeiinspektion Nordhausen kamen die Beamten am Montagvormittag mit der Unfallaufnahme nicht mehr hinterher. Die betroffenen Autofahrer mussten sich auf längere Wartezeiten einstellen.

Der Deutsche Wetterdienst hatte auch für Thüringen eine Unwetterwarnung wegen Glatteis-Gefahr herausgegeben. Grund ist eine Wetterfront mit milderer Luft, die in der Nacht zu Montag von Westen her den Freistaat erreichte. Sie brachte Regen, der auf den kalten Boden fiel und dort zu Eis gefror. Das Regengebiet hatte am Vormittag bereits weite Teile Thüringens überquert und war bis zum Mittag östlich der Saale gezogen.

Am Montagnachmittag lasse der Regen nach und es sei daher mit Entspannung zu rechnen, sagte Meteorologe Florian Engelmann. Im Werratal, Vogtland und in Teilen des Thüringer Waldes sei allerdings weiter große Vorsicht geboten, da es dort den ganzen Montag kalt und der Boden gefroren bleibe.