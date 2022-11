Verfassungsfeindliche Symbole an Flüchtlingsunterkunft

Ellrich - Unbekannte Täter haben im Landkreis Nordhausen Graffiti mit verfassungsfeindlichen Symbolen an die Fassade einer Flüchtlingsunterkunft gesprüht. Bei der Tat in der Nacht zum Sonntag sei außerdem eine Fensterscheibe an dem Gebäude beschädigt worden, teilte die Polizei am Abend mit. Demnach informierte der vor Ort befindliche Wachschutz umgehend die Polizei. Im Zuständigkeitsbereich der Landespolizeiinspektion Nordhausen seien die Schutzmaßnahmen an Flüchtlingsunterkünften erhöht worden.