Verfestigte rechtsextreme Szene in der Landeshauptstadt

Erfurt - Die Thüringer Polizei hat in der Landeshauptstadt im vergangenen Jahr zahlreiche mutmaßlich rechtsmotivierte Straftaten registriert. Rund 150 solcher Delikte nahm die Polizei im Jahr 2020 auf, wie aus einer Antwort des Thüringer Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linke-Landtagsabgeordneten Katharina König-Preuss hervorgeht. Darunter waren mehrere Körperverletzungen, Nötigungen und Bedrohungen. In Erfurt habe sich inzwischen eine große rechtsextreme Szene gebildet, heißt in der Antwort. „Dem rechtsextremistischen Spektrum in der Stadt Erfurt wird eine Personenstärke im unteren dreistelligen Bereich zugeordnet.“

Diese Einschätzung der Sicherheitsbehörden deckt sich auch mit Erkenntnissen von zivilgesellschaftlichen Gruppen wie beispielsweise der Opferberatung von ezra - obwohl häufig vor allem der ländliche Raum Thüringens als Rückzugsort für Rechtsextreme beschrieben wird.