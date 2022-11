Vergabegesetz mit Mindestlohn für öffentliche Aufträge

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Landtag hat ein neues Tariftreue- und Vergabegesetz beschlossen. Öffentliche Aufträge gingen nur an Auftragnehmer, die ihre Beschäftigten nach Tarif bezahlten, betonte der SPD-Abgeordnete Holger Hövelmann am Freitag im Landtag. Davon profitiere die Küchenkraft in der Schule, die Essen austeile, ebenso wie ein Sicherheitsmann, der Landesliegenschaften bewache. Es handele sich um eines der wichtigsten wirtschaftspolitischen Vorhaben der Koalition aus CDU, SPD und FDP. Es sei ein guter Tag für Arbeitnehmer, Unternehmen und öffentliche Auftraggeber, so Hövelmann.

Die Linke kritisierte die erhöhten Schwellenwerte, ab denen die Regeln greifen. Bei Dienstleistungen sind es künftig 40.000 Euro und 120.000 Euro bei Bauleistungen. Linken-Abgeordneter Wulf Gallert äußerte die Befürchtung, dass viele Aufträge die Grenzen künftig unterschreiten und die Arbeitnehmer nicht mehr profitieren. Zudem fehlten verpflichtende soziale und ökologische Kriterien.

FDP-Fraktionschef Andreas Silbersack sagte, es bereite oft Mühe, überhaupt Unternehmen zu finden, die sich noch an aufwendigen Vergabeverfahren beteiligten. Mit dem neuen Gesetz würden die Verfahren deutlich vereinfacht. Es sei ein „riesengroßer Vorteil“, dass Aufträge nun schneller „auf die Straße“ gebracht werden könnten. Silbersack sprach von einer fairen Lösung. „Es gibt bei dem Gesetz nur Gewinner.“

Der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Ulrich Thomas, erklärte: „Das Gesetz ist aus Sicht der CDU wahrlich kein Meilenstein. Wir hätten uns eine komplette Abschaffung gewünscht. Trotzdem hat sich die Koalition in eine erfreuliche Richtung bewegt.“

Das Gesetz wurde mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen beschlossen. Die Oppositionsfraktionen stimmten dagegen.