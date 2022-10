Vermisster Braunschweiger tot bei Goslar entdeckt

Goslar - Die Polizei hat einen seit Tagen vermissten Mann am Dienstag tot aufgefunden. Nach weiteren Hinweisen und Ermittlungen hätten die Beamten erneut an der Okertalsperre bei Goslar nach dem verschwundenen Mann aus Braunschweig gesucht, teilte die Polizei mit. Der Leichnam sei eindeutig als der Vermisste identifiziert worden. Die Hintergründe zum Verschwinden des Mannes sowie die Todesursache waren nach Polizeiangaben am Dienstag weiter völlig unklar.

Der 47-Jährige war seit dem 5. Oktober verschwunden. Einziger Anhaltspunkt war zuvor das Auto das Mannes, das in der vergangenen Woche auf einem Parkplatz an der Harzer Okertalsperre gefunden wurde.