Rudolstadt - Thüringens Rechnungshof hat erneut einen kritischen Blick auf die Finanzen von Städten, Gemeinden und Kreisen geworfen. Was bei den Prüfungen auffiel, darüber berichten Thüringens oberste Finanzkontrolleure am Dienstag (11.00 Uhr) in Rudolstadt. Der Bericht der kommunalen Finanzprüfung wird vom Rechnungshof jährlich vorgelegt. Dabei geht es darum, ob in bestimmten Fällen zu lax mit Steuergeldern umgegangen wurde.

Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Landesamtes waren in den ersten drei Quartalen 2022 insgesamt 4,8 Milliarden Euro in die Kassen der Thüringer Kommunen geflossen. 6,7 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2021. Dem standen Ausgaben im etwa gleichen Umfang gegenüber und damit 8,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.