Versuchter Totschlag: Mann sticht auf 24-Jährigen ein

Magdeburg - Ein Unbekannter hat in Magdeburg auf einen 24-jährigen Mann eingestochen. Das Opfer sei am Sonntag zuvor mit drei Männern in Streit geraten, teilte die Polizei am Montag mit. Im Verlauf der Auseinandersetzung stach schließlich einer aus der Gruppe auf den 24-Jährigen ein. Dabei wurde dieser nach Polizeiangaben schwer verletzt. Dennoch gelang ihm die Flucht vom Tatort, eigenständig ging er danach in ein Krankenhaus. Dort wurde die Polizei alarmiert. Diese sucht nun nach den unbekannten Personen.