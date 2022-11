Versuchter Überfall auf Einkaufsmarkt

Erfurt - Ein 49-Jähriger hat in Erfurt versucht, einen Einkaufsmarkt zu überfallen. Der Mann sprach am Samstag die Kassiererin an und vermittelte dabei den Eindruck, eine Waffe in der Jackentasche zu haben, berichtete die Polizei. Statt ihm Bargeld auszuhändigen, rief die Mitarbeiterin jedoch um Hilfe und der Erfurter flüchtete aus dem Geschäft.

Die hinzugerufenen Beamten konnten den Mann kurz darauf stellen. Eine Waffe wurde bei ihm nicht gefunden. Der 49-Jährige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Statt des geforderten Bargeldes hat er nun eine Anzeige wegen versuchten Raubes im Gepäck.