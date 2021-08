„Versunken, Ausgegraben“: Kunstsammlung würdigt Behrendt

Neubrandenburg/Lübeck - Die Kunstsammlung Neubrandenburg widmet dem Grafiker Falko Behrendt (Lübeck) eine Sonderausstellung zum 70. Geburtstag. Die Schau mit dem Motto „Versunken, Ausgegraben“ besteht auf einer neuen Werkserie, die auf den Fragmenten der alten zerstörten Kunstsammlung beruht, wie Kunsthistorikerin Elke Pretzel am Dienstag vor Journalisten sagte. Die Grafiken und Radierungen schuf Behrendt über die zwei Jahre hinweg. „So aufwendige Radierungen wie von Behrendt findet man kaum noch in Deutschland“, sagte Pretzel.

Behrendt stammt aus Torgelow in Vorpommern, lebt seit 1991 in Lübeck und hat Verbindungen zu einer Reihe von Galerien in Deutschland, Österreich und Dänemark. Die alte Neubrandenburger Kunstsammlung gab es seit 1890. Sie galt nach 1945 als verschollen. Später wurde eine neue Kunstsammlung begründet. Erst 2006 wurden bei Ausgrabungen auf dem Markt noch Überreste gefunden. Die Stadt war in den letzten Kriegstagen fast komplett abgebrannt.

Mit den Resten, vor allem Porzellanscherben, wurde ein künstlerisches „Brandzimmer“ gestaltet, das die Ereignisse von 1945 nachzeichnet. Das habe ihn zu Grafiken mit Fragmenten und dann zu immer größeren Arbeiten inspiriert, wie Behrendt erklärte. „Der Schaffensprozess ist nachvollziehbar.“

Die Schau, die auch vom Land Mecklenburg-Vorpommern unterstützt wird, ist vom 5. September bis zum 28. November in der neuen Kunstsammlung zu sehen. Sie wird zu den wichtigsten Galerien für zeitgenössische Kunst nördlich von Berlin gezählt.