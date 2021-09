Wolfsburg - Die Grizzlys Wolfsburg gehen ohne Verteidiger Phillip Bruggisser in die neue Saison. Der noch ein Jahr laufende Vertrag sei auf Wunsch des Spielers aufgelöst worden, teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Mittwoch mit. Der 30 Jahre alte Bruggisser war 2020 aus Krefeld zu den Niedersachsen gewechselt. Die neue DEL-Saison beginnt am 9./10. September.