Verwendung nationalsozialistischer Gesten: Polizei ermittelt

Leipzig - Die Polizei in Leipzig ermittelt gegen zwei Männer, weil sie Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwendet haben sollen. Ein betrunkener 33-Jähriger habe in der Nähe des Leipziger Bahnhofs am Samstag mehrfach Passanten beleidigt und körperlich angegriffen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Während polizeilicher Maßnahmen habe er eine nationalsozialistische Geste gezeigt, hieß es. Aufgrund seines psychischen Zustandes sei der Mann in ein Fachkrankenhaus gebracht worden. Gegen ihn werde auch wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

Ebenfalls am Samstag hat die Polizei Ermittlungen gegen einen 61-Jährigen aufgenommen. Er soll in Leipzig-Stötteritz gegenüber drei Kindern im Alter von 12 und 13 Jahren eine nationalsozialistische Geste gezeigt und diverse Parolen gerufen haben. Die Kinder riefen daraufhin die Polizei.