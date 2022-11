VfL Osnabrück übt Kritik an WM: „Nicht unser Fußball“

Osnabrück - Wenige Tage vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft hat der VfL Osnabrück heftige Kritik an dem Turnier in Katar geübt. „Der VfL Osnabrück lehnt die WM in Katar ab“, heißt es in einem Schreiben, das der Drittligist am Freitag veröffentlichte. „Diese Weltmeisterschaft im Wüstenwinter ist nicht unsere WM!“

Präsidium und Fans der Lila-Weißen kritisieren in dem gemeinsamen Schreiben die „desaströsen Arbeitsbedingungen“ und die „sehr kritische Menschenrechtslage in Katar“. Aber auch die Tatsache, dass es sich beim Gastgeber um ein Land „ohne jede Fußballtradition“ handele, stößt bei den Osnabrückern auf Ablehnung.

Vor allem stören sich die Niedersachsen aber am Vergabeverfahren, „das zu dem aktuellen Desaster“ geführt habe. „Hier sind dringend Reformen erforderlich, die eine angemessene Transparenz schaffen, Korruption verhindern und eine Wiederholung derartiger Entscheidungen unwahrscheinlich machen, am besten ganz ausschließen“, fordern die Osnabrücker.

„Wir beim VfL Osnabrück sind davon überzeugt: Das ist nicht unser Fußball. Unser Fußball baut Brücken, er spaltet und diskriminiert nicht. Unser Fußball liebt die Vielfalt, den Frieden und die Freiheit“, heißt es in dem Brief.