Viele Unfälle durch Glatteis im Dresdner Umland

Dresden - Winterliche Straßenverhältnisse haben am Dienstag vor allem im Dresdner Umland für zahlreiche Unfälle gesorgt. Bis zum Mittag wurden 49 Unfälle registriert, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurden vier Menschen verletzt. So stürzte am Morgen in Tharandt (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) eine Radfahrerin auf vereister Fahrbahn. Die 43-Jährige wurde in einem Krankenhaus versorgt. Größtenteils registrierte die Polizei aber Blechschäden.