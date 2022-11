Vier schwer verletzte Personen durch Verkehrsunfall

Plauen - Bei einem Verkehrsunfall in Plauen im Vogtlandkreis sind vier Personen schwer verletzt worden. Am Mittwochabend ist ein 37-jähriger Autofahrer mit zwei Kindern im Alter von einem und zwölf Jahren mit einer 39-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Zuvor sei der 37-Jährige stadtauswärts gefahren und die 39-Jährige stadteinwärts. Als die 39-Jährige nach links abbog, seien die Autos kollidiert. Alle vier Menschen seien schwer verletzt worden und die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Nach Angaben der Polizei, wird nun ermittelt, ob eine zu hohe Geschwindigkeit Grund des Unfalls war.