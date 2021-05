Vier Verletzte bei Hausbrand in Mühlheim

Mühlheim/Main - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mühlheim sind vier Menschen verletzt worden. Das Feuer sei in der Nacht zum Mittwoch aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Verletzten wurden demnach zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht, die anderen 19 Bewohner des Hauses kamen bei Bekannten unter. Das Wohnhaus ist durch den Brand nicht mehr bewohnbar. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf mehrere Zehntausend Euro.