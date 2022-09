Vier Verletzte und circa 70.000 Euro Schaden bei Autounfall

Bockenem - Bei einem Zusammenstoß von drei Autos in Bockenem bei Hildesheim sind vier Menschen verletzt worden. Die drei Fahrer und ein Beifahrer kamen in Krankenhäuser, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 24-jähriger Autofahrer hatte am Morgen ein entgegenkommendes Auto übersehen, als er links von der Bundesstraße 243 abbog. Die 31-jährige Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen, fuhr mit ihrem Wagen zunächst in das abbiegende Auto und krachte anschließend gegen einen Ampelmast. Das Fahrzeug des 24-Jährigen drehte sich und stieß dabei mit dem Auto eines 54-Jährigen zusammen. An den drei beteiligten Autos entstand ein Sachschaden von circa 70.000 Euro. Die Bundesstraße war für die Aufräumarbeiten etwa zwei Stunden lang gesperrt.