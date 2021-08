Vierte Paralympics-Medaille: Merklein holt Silber

Oyama - Vico Merklein hat bei den Paralympics in Tokio Silber im Zeitfahren gewonnen. Der 44-Jährige aus Berlin arbeitete sich mit dem Handbike in der letzten von drei Runden auf der ehemaligen Formel-1-Strecke am Fuße des Fuji noch vom vierten auf den zweiten Platz vor. Für den querschnittgelähmten Nendorfer war es die vierte Paralympics-Medaille nach Gold im Straßenrennen 2016, Silber im Straßenrennen 2012 und Bronze im Zeitfahren 2016.

„Klar kann man noch einen besser fahren, aber das machen wir dann in Paris“, sagte Merklein: „Bei mir geht es über die Ausdauer. Es bringt mir nichts, wenn ich die erste Runde gewinne.“ Er habe auch keine Zwischenstände wissen wollen. „Unser Betreuer hat mir in der letzten Runde etwas zugerufen. Ich habe ihm ziemlich lautstark gesagt, dass er den Mund halten soll“, verriet Merklein: „Es bringt mir nichts, wenn man mich nervös macht. Ich muss meinen Stiefel runterfahren. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich mache es seit 2006.“