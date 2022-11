Vierte Tarifrunde für Metall- und Elektroindustrie

Magdeburg - Die Metall- und Elektroindustrie in Sachsen-Anhalt geht am Freitag in die vierte Runde der Tarifgespräche. Das teilte die Gewerkschaft IG Metall am Montag mit. Die dritte Verhandlungsrunde war Ende Oktober ergebnislos geblieben. In einigen Betrieben im Bundesland hatte es daraufhin Warnstreiks gegeben.

Während die IG Metall unter anderem acht Prozent mehr Geld für die Beschäftigten der wichtigen Kernbranche fordert, um die Kaufkraft gegen die hohe Inflation zu stabilisieren, verweisen die Unternehmen auf ausufernde Kosten für Energie und Rohstoffe. In Sachsen-Anhalt sind nach Angaben des Verbandes Niedersachsenmetall etwa 10.000 Beschäftigte von den Tarifverhandlungen betroffen.