Vierter Berliner Autobahnbär auf A114 enthüllt

Berlin - Mit der Enthüllung des vierten und letzten Berliner Autobahnbären ist am Dienstag die Fertigstellung der Autobahn 114 im Norden der Stadt gefeiert worden. Der 1,60 Meter hohe und mehr als 250 Kilogramm schwere Bär steht an der Grenze zwischen Brandenburg und Berlin und grüßt nun Autofahrer wie Lastwagenlenker auf ihrem Weg in die Hauptstadt. Der Bär aus Bronze ist bereits seit Mitte Oktober an seinem Platz, wurde aber erst am Dienstag enthüllt.

Der Bär steht zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Schönerlinder Straße. Dieser sieben Kilometer lange Abschnitt der A114 wurde in den vergangenen gut drei Jahren grunderneuert. Die Bauarbeiten endeten nach Angaben der Niederlassung Nordost der Autobahn GmbH des Bundes zwei Monate früher als geplant - und fielen zudem etwas günstiger aus als zunächst erwartet.

Die weiteren sogenannten Berliner Autobahnbären stehen auf der A115 bei Dreilinden, der A113 in Treptow und an der A111 aus Richtung Oranienburg, jeweils auf der Grenze zwischen Berlin und Brandenburg. Für die Statuen gelten Ausnahmen, da im Mittelstreifen eigentlich nichts aufgestellt werden darf, was dort nicht zwangsläufig stehen muss.