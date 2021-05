Vitali Klitschko hält Demokratie-Rede in Nikolaikirche

Leipzig - Der Ex-Boxweltmeister und Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Vitali Klitschko, wird im Oktober die Rede zur Demokratie in der Leipziger Nikolaikirche halten. Klitschko habe zusammen mit seinem Bruder Wladimir zu den prominentesten Unterstützern der Demokratiebewegung in der Ukraine gehört, die zur Orangenen Revolution geführt habe, betonte die Stadt Leipzig am Freitag in einer Mitteilung. Zudem sei Leipzig der Stadt Kiew seit 60 Jahren in einer Städtepartnerschaft verbunden.

Die Rede zur Demokratie gehört alljährlich neben dem Friedensgebet und dem Lichtfest zum Programm am Jahrestag der Friedlichen Revolution in der Messestadt. Er wird am 9. Oktober begangen - jenem Tag, an dem 1989 rund 70 000 Menschen in Leipzig demonstriert und damit entscheidend das Ende der DDR eingeläutet haben.