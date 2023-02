Herzberg am Harz - Im Landkreis Göttingen wurde bei einer Wildgans die Vogelgrippe nachgewiesen. Das Tier wurde in der Nähe der Stadt Herzberg am Harz auf einem Privatgrundstück gefunden, wie der Landkreis am Donnerstag mitteilte. Eine Risikoanalyse habe ergeben, dass keine Stallpflicht angeordnet werden müsse.

Das Virus ist den Angaben nach ungefährlich für Menschen. Die Gans war vermutlich als Zugtier in die Region gekommen, wie es hieß. Der Landkreis bittet Bürger, tote Wildvögel zu melden.