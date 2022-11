Vogt erneuert Forderung nach mehr Geld für Raumfahrt

Kristina Vogt, Wirtschaftssenatorin in Bremen.

Bremen - Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) hat ihre Forderung nach mehr Geld aus Deutschland für die Raumfahrt erneuert. „Wenn Deutschland seinen Anteil an den Esa-Programmen halten will, müsste Deutschland für die kommenden drei Jahre rund vier Milliarden Euro für die europäische Raumfahrt beisteuern“, sagte Vogt der Deutschen Presse-Agentur anlässlich der Ministerratstagung der Europäischen Weltraumorganisation (Esa) in Paris.

Das federführende Bundeswirtschaftsministerium sehe nach derzeitiger Planung 2,7 Milliarden Euro für drei Jahre vor, so Vogt. Die Summe berücksichtige nicht die Inflation und liege deutlich unter den 3,3 Milliarden Euro von 2019. „Dieser Beitrag würde ganz klar die deutsche Raumfahrtindustrie - und damit auch die Bremer Industrie - deutlich beeinträchtigen“, sagte Vogt.