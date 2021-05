Spielerinnen strecken ihre Arme in Richtung des Spielballs.

Suhl - Volleyball-Bundesligist VfB Suhl hat seine erste Neuverpflichtung für die kommende Saison perfekt gemacht. Die Thüringerinnen verpflichteten die US-amerikanische Mittelblockerin Kayla Haneline von Ligakonkurrent Rote Raben Vilsbiburg. Die 26-Jährige sammelte bereits in Ungarn und Finnland Erfahrung. „Da ist uns ein kleiner Transfercoup gelungen“, sagte Teammanager Jens Haferkorn am Donnerstag in einer Vereinsmitteilung.