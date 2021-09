Von Anhänger gestreift: Krankenfahrstuhlfahrerin verletzt

Ein Polizeifahrzeug steht mit Blaulicht an einer Unfallstelle.

Limbach-Oberfrohna - Eine 81-Jährige ist auf ihrem Krankenfahrtstuhl von einem Traktoranhänger touchiert und dabei schwer verletzt worden. Die Seniorin sei in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) von einem Parkplatz auf die Straße gefahren und habe dabei das Traktorgespann übersehen, teilte die Polizei in der Nacht zum Samstag mit. Der 25 Jahre alte Traktorfahrer versuchte am Freitagmorgen den Angaben nach noch auszuweichen. Der Hänger habe jedoch trotzdem den Krankenfahrstuhl gestreift.