Limbach-Oberfrohna - Ein Fußgänger ist in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 82-Jährige hatte am frühen Donnerstagabend an einer Bushaltestelle im Stadtteil Limbach die Straße überquert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei wurde er von dem Auto erfasst und stürzte. Der Autofahrer blieb unverletzt.