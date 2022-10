Vor Ost-Derby in Aue: Halle muss auf Casar verzichten

Halle - Fußball-Drittligist Hallescher FC muss voraussichtlich in den kommenden drei Wochen auf Aljaz Casar verzichten. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler zog sich am Montag gegen Borussia Dortmund II einen Muskelfaserbündelriss im linken Oberschenkel zu, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Damit kann Cheftrainer André Meyer auf den zuvor in guter Form befindlichen Casar auch nicht im Ost-Derby bei Erzgebirge Aue am Freitag (19.00 Uhr/Magentasport) zurückgreifen.

Alle anderen Akteure stehen dagegen zur Verfügung. Halle hat durch das torlose 0:0 am Montag im Kellerderby gegen die Westfalen nur eine kurze Vorbereitungszeit, während Aue sich zwei Tage länger auf das Duell vorbereiten kann und nach drei Pflichtspielsiegen in Serie auch viel Selbstvertrauen getankt hat.