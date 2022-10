Vorwurf des versuchten Mordes: Prozessauftakt in Gera

Gera - Wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes an seiner Großmutter muss sich ein Mann von Dienstag (13.00 Uhr) an vor dem Landgericht Gera verantworten. Der Angeklagte soll nach Darstellung der Staatsanwaltschaft vor rund sieben Jahren versucht haben, die 79-jährige Seniorin mit einer Überdosis eines Antidepressivums zu töten. Die Anklagebehörde wirft ihm unter anderem versuchten Mord vor. Auch soll er im Juni 2015 im Anschluss an die verabreichte Überdosis versucht haben, die gemeinsame Wohnung in Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) in Brand zu setzen. Die Tat sei nicht wie mutmaßlich geplant abgelaufen, die Oma des zur Tatzeit 29-Jährigen jedoch infolge eines Kreislaufzusammenbruchs gestorben. In dem Prozess sind zunächst 13 weitere Prozesstage geplant.