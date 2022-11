Voss-Tecklenburg über Turbine: „Tut mir in der Seele weh“

Frankfurt/Main/Berlin - Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg leidet bei der Talfahrt der Fußballerinnen des 1. FFC Turbine Potsdam mit. Ihre Blicke gehen „ein bisschen sorgenvoll nach Potsdam“, sagte die frühere Nationalstürmerin bei einer Video-Pressekonferenz am Mittwoch. Die Potsdamerinnen belegen nach sechs Spieltagen in der Bundesliga mit nur einem Punkt den letzten Tabellenplatz und haben sich von Cheftrainer Sebastian Middeke getrennt.

„Weil ich so viel gegen Potsdam gespielt habe, weil es eine tolle Traditionsmannschaft ist, weil sie ganz viele großartige Erfolge für den deutschen Fußball erreicht haben“ - so begründete Voss-Tecklenburg ihre Anteilnahme. „Das tut mir dann immer in der Seele weh. Da leidet man ein bisschen mit und begleitet das natürlich, weil da viele Spielerinnen im Nachwuchs groß werden und die nächsten Schritte machen sollen.“

Die Krise sei für sie so nicht erwartbar gewesen, auch wenn sie mit einer schweren Saison für Turbine gerechnet hatte. Potsdam gewann 2005 und 2010 die Champions League und war sechsmal deutscher Meister sowie dreimal DFB-Pokalsieger.