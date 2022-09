Wachsende Bevölkerung durch Zuwanderung in Sachsen-Anhalt

Halle - Zuwanderung hat die Bevölkerung in Sachsen-Anhalt wachsen lassen. Zum 30. Juni dieses Jahres seien 2.186.227 Einwohnerinnen und Einwohner gezählt worden, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Halle mit. Das seien 16.974 mehr als zum Ende des ersten Halbjahres 2021. Den vorläufigen Angaben zufolge wurden im ersten Halbjahr 2022 genau 6967 Kinder lebend geboren und 17.991 Sterbefälle beurkundet. Gleichzeitig zogen 50.974 Menschen nach Sachsen-Anhalt, 22.885 verließen das Bundesland. Der Wanderungsgewinn von fast 28.100 Menschen konnte das Geburtendefizit von gut 11.000 mehr als ausgleichen. Die Bevölkerungszahl stieg um 0,8 Prozent.