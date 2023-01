Wagner von nächster Meisterschaft des FC Bayern überzeugt

München - Der FC Bayern wird sich auf dem Weg zur elften Meisterschaft in Serie nach Einschätzung von Sandro Wagner (35) auch von RB Leipzig nicht aufhalten lassen. „Ohne Zweifel der FC Bayern, er wird wieder Meister, das ist für mich klar. Ich habe nullkommanull Fantasie, dass da irgendeiner der Verfolger noch reinpreschen kann“, sagte der frühere Münchner Stürmer und Dazn-Experte Wagner der Deutschen Presse-Agentur über den Titelkampf in der Fußball-Bundesliga.

„Der SC Freiburg oder der 1. FC Union Berlin sehen sich gar nicht in der Rolle des Verfolgers. RB Leipzig hat es bisher zwar gut gemacht, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der Verein schon jetzt die Bayern angreifen kann“, sagte Wagner.

Ab dem Sommer könne es „eine ganz andere Geschichte werden, wenn sich die Zusammenarbeit mit Marco Rose so weiterentwickelt wie bisher“, meinte Wagner, der aktuell den Viertligisten SpVgg Unterhaching trainiert. „Stand jetzt kann ich es mir aber nicht vorstellen.“

Der FC Bayern ist als Tabellenführer in die Winterpause gegangen. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann hat vier Punkte Vorsprung auf den Zweiten SC Freiburg. Die Münchner starten am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Dazn) beim Dritten RB Leipzig in die restlichen 19 Bundesligaspiele.