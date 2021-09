Wahlen in Lüneburg: Nachfolger für Bürgermeister gesucht

Lüneburg - Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich Mädge tritt nach drei Jahrzehnten im Amt nicht wieder an. Für die Nachfolge des SPD-Politikers gibt es acht Bewerbungen. Zur Direktwahl in der Hansestadt lagen bis zum Ende der Einreichungsfrist Wahlvorschläge von acht Kandidaten vor, je vier Frauen und Männer, wie die Verwaltung mitteilte. Wahlberechtigt für die Abstimmung am 12. September und eine mögliche Stichwahl zwei Wochen später parallel zur Bundestagswahl sind rund 61.000 Lüneburgerinnen und Lüneburger.

Der 71 Jahre alte Mädge scheidet aus Altersgründen aus. Als die drei aussichtsreichsten Kandidatinnen für die Nachfolge wurden zuletzt die Sozialdezernentin Pia Steinrücke (parteilos, für die SPD), Claudia Johanna Kalisch (Grüne) und Monika Scherf (CDU) genannt. Auch der gebürtige und unabhängige Lüneburger Heiko Meyer hat Chancen. Zudem kandidieren Michèl Pauly (Die Linke) und die unabhängigen Ann Katrin Hoffmann, Don William Kerber und Andreas Meihsies.