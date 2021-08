Wahlscouts sollen Menschen an Haustür zum Wählen motivieren

Bremen - Mobile Wahlscouts sollen Menschen in Bremen zur Teilnahme an der Bundestagswahl am 26. September 2021 motivieren. Sie sind ab Ende August in ausgewählten Stimmbezirken unterwegs und klingeln an Haustüren, um für die Wahl zu werben, wie die Landeszentrale für politische Bildung Bremen am Dienstag mitteilte. Auch in Berlin sollen zwölf Wahlscout-Teams ab Ende August unterwegs sein.

In Bremen sollen sie in sechs Zweierteams vom 30. August bis zum 10. September 2021 unter anderem über das Wahlrecht informieren. Die Teams sollen gezielt Wahlkreise aufsuchen, in denen die Beteiligung an vergangenen Wahlen vergleichsweise niedrig war. Konkrete Wahlempfehlungen sollen die überparteilichen Wahlscouts nicht aussprechen.

„Nichtwählen hat nicht immer etwas mit Nichtwollen oder Nichtkönnen zu tun. Wählen ist auch ein sozialer Akt. Manchmal kommt es einfach darauf an, die Menschen persönlich anzusprechen und zu informieren“, sagte die Projektleiterin von der Landeszentrale für politische Bildung Bremen, Lisa Peyer.