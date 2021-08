Wakeboard: Weltklasse-Feld in Hamburg am Start

Hamburg - Im Sandtorhafen in der Hamburger Hafencity messen sich am Samstag die weltbesten Wakeboarder. Unter den 16 Startern, die ab 15.00 Uhr den rund 240 Meter langen Track samt neun Hindernissen in Angriff nehmen, gehören unter anderem Günther Oka (USA), Dominik Gührs (München) und Felix Georgii (Kranzegg/Allgäu). Chancen auf eine gute Platzierung rechnet sich aber auch der Hamburger Miles Töller aus.

Der 26-Jährige sagte: „Das Feld ist natürlich sehr, sehr stark. Das Training am Donnerstag lief aber gut bei mir, daher schätze ich mich schon weiter oben ein.“ Den Kurs bezeichnete Töller als sehr herausfordernd. „Es ist einem frei überlassen, wie man die Schiedsrichter überzeugen will.“ Bei dem Wettbewerb werden auf Brettern stehende Sportler per Motorboot oder Jetski übers Wasser gezogen und präsentieren dabei Kurvenfahrten und Rampensprünge.

In der ersten Runde treten jeweils acht Wakeboarder pro Heat gegeneinander an. Die besten fünf jedes Heats steigen in die zweite Runde auf, die im K.o.-Modus ausgefahren wird. Die Finalteilnehmer treten dann erneut gegeneinander an.