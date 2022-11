Waldbrände im Thüringen Forst so ausgedehnt wie noch nie

Erfurt - Waldbrände haben in diesem Jahr in Thüringen eine so große Fläche erfasst wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Wie Thüringen Forst am Montag in einer vorläufigen Waldbrandbilanz mitteilte, habe es auf mehr als 22 Hektar gebrannt. 2021 seien es dagegen nur 1,73 Hektar gewesen. Ähnlich hohe Werte wie in diesem Jahr seien nur 2019 mit 21 Hektar und 2004 mit 18 Hektar registriert worden.

Auch die Zahl der Waldbrände war vergleichsweise hoch. Thüringen Forst zählte 69 Waldbrände. Nur im Trockenjahr 2003 sei der Wert mit 90 Waldbränden höher gewesen. 2021 seien dagegen nur 10 Waldbrände im Thüringen Forst registriert worden. Die Waldbrandstatistik wird seit 1993 geführt.

Den größten Waldbrand habe es Anfang August im Forstamt Saalfeld-Rudolstadt gegeben. Dort hatte sich ein Feuer auf 7 Hektar ausgebreitet. Der größte Teil der Waldbrände (93 Prozent) habe sich in den Monaten Juni bis August ereignet.