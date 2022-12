Warnung vor Betreten von zugefrorenen Talsperren

Erfurt - Die Thüringer Fernwasserversorgung hat vor dem Betreten von zugefrorenen Talsperren gewarnt. Das Eis sei nicht tragfähig, hieß es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Einige der 120 Stauanlagen in Thüringen sind bereits mit einer leichten Eisschicht bedeckt. Obwohl die Eisschicht geschlossen scheine, könnten sich aufgrund sinkenden Wassers Hohlräume bilden - dies führt zu Rissen und Bruchstellen in der Eisschicht. Spaziergänger könnten einbrechen. Auch für Schlittschuhlaufen seien die Eisflächen nicht geeignet, hieß es.

Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten warnte ebenfalls davor, den zugefrorenen See im Wilhelmsthaler Schlosspark bei Eisenach zu betreten. Die Eisschicht sei nicht belastbar, Menschen könnten einbrechen, hieß es. Da das Wasser in der Talsperre Wilhelmsthaler See immer in Bewegung sei, könne keine feste Eisfläche entstehen.