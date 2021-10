Leipzig/Halle (Saale)/DUR - Virologe Alexander Kekulé von der Universitätsmedizin Halle hat sich gegen ein Ende des Corona-Ausnahmezustands in Deutschland ausgesprochen. Er sei "ohne Wenn und Aber" dafür, den Ausnahmezustand noch einmal um drei Monate zu verlängern. Es sei derzeit "absolut nicht abzuschätzen", wie die Pandemie weitergehe. Deshalb plädiere er dafür, zu warten bis der Termin gekommen sei, das "vernünftig zu diskutieren", sagte er gegenüber MDR Aktuell.

Würde der Bundestag den Ausnahmezustand auslaufen lassen, würde das "quasi den gesamten pandemischen Gegenmaßnahmen den Hahn" abdrehen, so der Experte. Kekule kritisierte auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für seinen Vorstoß: Es sei schon "sportlich", mit so einer Forderung das Amt abzugeben, die so weit in die Zukunft reiche und so eine "Daumenpeilung" sei.