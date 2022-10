Wechselhafter Wochenstart: Sturmböen erwartet

Magdeburg - Mit vielen Wolken und einzelnen Schauern startet die Woche in Sachsen-Anhalt - vor allem für den Brocken werden auch Sturmböen erwartet. Am Montagvormittag ziehen zunächst Quellwolken auf, die sich im Laufe des Tages verdichten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag weiter mitteilte. Gegen Nachmittag und Abend soll es dann gebietsweise regnen und vor allem auf dem Brocken zu schweren Sturmböen kommen. Für den Tag werden Höchsttemperaturen von 19 bis 21 Grad erwartet, in der Nacht soll es dann auf 9 bis 13 Grad abkühlen.