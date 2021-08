Wechselhaftes Wetter in Niedersachsen

Am Dienstag wird das Wetter in Niedersachsen wechselhaft.

Hannover - Am Dienstag wird das Wetter in Niedersachsen wechselhaft. Es werden Schauer, Wind und Temperaturen bis 18 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst(DWD) mitteilte. Weniger Niederschlag gibt es im Süden des Landes. Am Mittwoch soll es im Süden Niedersachsens mit 20 Grad etwas wärmer werden, im Raum Göttingen klettern die Werte auf 22 Grad. Es bleibt aber weiterhin windig und wechselhaft.