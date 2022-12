Wechselhaftes Wetter in Sachsen: Gebietsweise Sturmböen

Dresden - Dichte Wolken wechseln sich am Dienstag in Sachsen mit sonnigen Stunden ab. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte, startet der Tag mit einem bewölkten Himmel. Zwischendurch lockert es auf und die Sonne blickt für einige Stunden durch. Im Bergland können stürmische Böen auftreten. Dabei bleibt es weitestgehend trocken - bei Höchsttemperaturen zwischen fünf und sieben Grad. In der Nacht auf Mittwoch ziehen dann wieder ein paar Wolken auf und es kühlt auf frische Temperaturen zwischen null und zwei Grad ab.