Wechselhaftes Wetter in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen

Leipzig - Die Woche beginnt für die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit Schauern und vereinzelten Gewittern. „Das Wetter gestaltet sich wechselhaft“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen. Bei schwachem Nordwestwind steigen die Temperaturen am Montag schließlich auf 16 Grad. Auch am Dienstag werden bei 15 Grad wieder einzelne Schauer erwartet. In der Nacht zum Mittwoch soll es bei bis zu 0 Grad zudem zu Frost und Nebel kommen.