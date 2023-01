Wegen Protestaktionen mehrere Stellen auf Straßen blockiert

Berlin - Wegen Protestaktionen sind seit Donnerstagmorgen mehrere Stellen auf Berliner Straßen blockiert. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) über Twitter mitteilte, kommt es an der Ausfahrt Sachsendamm auf der A103 Richtung Siemensstadt in Höhe Neue Kantstraße sowie am Messedamm in Berlin-Wilmersdorf zu Sperrungen. Zudem befinden sich auf der A103 Richtung Schöneberg zwischen Kreuz Schöneberg und Sachsendamm Personen auf der Straße. Hier ist den Angaben zufolge der linke Fahrstreifen blockiert. Ob es im weiteren Verlauf des Vormittags zu weiteren Blockaden kommt und wann die Straßen wieder frei sind, ist unklar.