Wegen Schimmelpilz: Hersteller ruft Mandel-Produkte zurück

Oyten - Der Lebensmittelhersteller EgeSun ruft mehrere Mandel-Produkte zurück. In den Produkten wurde ein Aflatoxin-Gehalt nachgewiesen, wie es in dem am Mittwoch im Portal lebensmittelwarnung.de veröffentlichten Rückruf heißt. Betroffen seien die Produkte „dmBio gemahlene Mandeln 200 g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 29. April 2022 und „MorgenLand Mandelmehl 300 g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13. Mai 2022.

Schimmelpilze wie Aflatoxine gelten nach Angaben des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) als krebserregend. Aflatoxine sind Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen (Mykotoxine). Diese können zudem Leber und Nieren schädigen sowie das Immunsystem beeinträchtigen. Auch Durchfall und Erbrechen können nach dem Verzehr auftreten.

Kunden, welche bereits die Produkte gekauft haben, können diese auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückgeben und erhalten den Kaufpreis erstattet. Betroffen sind den Angaben zufolge alle Bundesländer mit Ausnahme von Brandenburg, Hamburg, dem Saarland und Sachsen-Anhalt.