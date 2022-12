Weihnachtsbaum-Lichterkette am Brandenburger Tor repariert

Eine Hebebühne steht neben dem Weihnachtsbaum am Brandenburger Tor.

Berlin - Der Weihnachtsbaum am Brandenburger Tor kann wieder erstrahlen. Die kaputte Lichterkette sei repariert, sagt Francesco Mazuhn vom Veranstalter am Donnerstag. „Alles ist wieder schön.“ Am Mittwochnachmittag war der Baum dunkel geblieben.

Hintergrund war eine Aktion von Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation. Diese hatten Mittwochmorgen die Spitze des Weihnachtsbaums abgesägt. Dafür waren sie mit einer Hebebühne zum Pariser Platz in Berlin-Mitte gekommen. Zwei Aktivistinnen fuhren dann nach Angaben der Letzten Generation in dem Korb der Hebebühne zum Wipfel der 15 Meter hohen Nordmanntanne.

Welcher finanzielle Schaden infolge der Aktion entstanden ist, war zunächst unklar. Das sei noch nicht geprüft worden, sagte Mazuhn. „Es ging erstmal darum, dass der Baum zu Weihnachten wieder leuchtet“, meinte er. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.