Weihnachtsbaum-Weitwurf in Cottbus: Sieger warf 6,30 Meter

Cottbus - Abgeschmückte Weihnachtsbäume können auch noch Spiel und Spaß bringen: Im Cottbuser Ortsteil Ströbitz hat die Feuerwehr am Samstag zum siebten Weihnachtsbaum-Weitwurf eingeladen. Mit 6,30 Meter habe Feuerwehrmann Stefan Gumpert den Baum am weitesten von allen geworfen, wie der stellvertretende Ortswehrführer Michael Möbes berichtete. In früheren Jahren sei der Siegerwurf allerdings auch mal sieben bis acht Meter weit gewesen. 65 Teilnehmerinnen und Teilnehmer machten nach seinen Angaben diesmal mit. Das sei weniger als in den Vorjahren.

Auch der neue Cottbuser Oberbürgermeister Tobias Schick (SPD) war beim Weihnachtsbaum-Weitwurf dabei. Allerdings sei Schick nicht unter die ersten fünf gekommen, sagte Möbes. Jeder Teilnehmer hat drei Würfe. Die Wurftechnik - ob mit Anlauf oder aus dem Stand, mit Spitze oder Stamm vorn - kann jeder für sich entscheiden. Nur der beste Wurf wird gezählt. Der Erlös der Veranstaltung sollte der Cottbuser Tafel gespendet werden. Einen Weitwurf mit Weihnachts- oder Tannenbäumen gibt es auch in anderen Städten in Deutschland.