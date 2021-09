Weil setzt auf SPD-Sieg bei den Kommunalwahlen

Hannover - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die SPD siegreich aus der Regionspräsidenten-Wahl in Hannover und den Kommunalwahlen hervorgehen kann. „Gestern gewinnen die Roten und heute gewinnen die Roten“, sagte Weil am Sonntagabend bei der SPD-Wahlparty in Hannover. „Wobei ich mich über das heutige Ergebnis noch mehr freue als über den zweiten Heimsieg von Hannover 96.“ Weil erklärte, zum ersten Mal seit Jahrzehnten sei es denkbar, dass die SPD wieder die Kommunalwahlen in Niedersachsen gewinnen könne. Es gebe in weiten Teilen des Landes eine gute Stimmung für die Partei.