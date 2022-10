Weinkauf statt Zieler: Leitl setzt auf Ersatztorwart

Hannover - Hannover 96 wird in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund im Tor mit Leo Weinkauf statt mit Kapitän Ron-Robert Zieler starten. „Wir haben uns auch für diese Pokalrunde entschieden, Leo spielen zu lassen, weil er über die gesamte Zeit hinweg sehr gute Leistungen im Training bringt“, sagte Trainer Stefan Leitl bei der Pressekonferenz des Zweitligisten vor der Partie am Mittwochabend (18.00 Uhr/Sky).

„Es ist klar, dass jeder spielen möchte in so einem Spiel und dass man im ersten Moment vielleicht auch etwas enttäuscht ist“, sagte Leitl. Wie schon beim 3:0 in der ersten Runde beim Oberligisten Schott Mainz wird Weinkauf im Tor stehen. Der Coach stellte klar: „Aber Ron ist mein Kapitän, ist unser Kapitän und wird Leo wie in der ersten Runde sehr gut unterstützen und am Samstag in Nürnberg im Tor stehen.“

Leitl ist die Aufgabe gegen den BVB bewusst: „Es gibt wenige Aufgaben, die in Deutschland schwerer sind als Borussia Dortmund. Trotzdem wollen wir natürlich unsere Chance suchen.“ In der vorherigen Ausgabe des Wettbewerbs hatte der Zweitligist im Januar Borussia Mönchengladbach im Achtelfinale mit 3:0 besiegt und war gegen RB Leipzig mit 0:4 ausgeschieden.