Weiße Herzen entfachen Farbenstreit um Kapelle auf Rügen neu

Vitt - Die 26 weißen Herzen, die Unbekannte auf die historische Uferkapelle in Vitt auf der Insel Rügen gemalt haben, beschäftigen weiter Gutachter, Einwohner und die Polizei. Wie Pastor Christian Ohm erklärte, suchen Fachleute derzeit nach einer Methode, die Herzen auf der in Beige-Ocker gehaltenen Außenwand schadlos zu beseitigen. Das sei aber schwierig, weil es sich um nicht einfach abwaschbare Farbe handele. Die Polizei ermittelt weiter wegen Verdachts der Sachbeschädigung, hat aber bisher keinen Hinweis aus der Bevölkerung dazu erhalten, wie ein Sprecher sagte. Der Schaden liegt dem Pastor zufolge bei 22.000 Euro.

Nach Einschätzung von Putgartens Bürgermeisterin Iris Möbius (CDU), wozu Vitt gehört, handelt es sich um „ein Statement der Herzen“ aus der Bevölkerung. Die Leute in Vitt hätten sich mehrfach für eine weiße Kirche in ihrem Ort ausgesprochen. Die Kapelle war Anfang des 19. Jahrhundert nach Entwürfen von Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) entstanden und über Jahrzehnte außen weiß gewesen. Im Zuge einer Sanierung war dann laut dem Pastor die ursprüngliche Originalfarbe in Beige-Ocker entdeckt worden, manche nennen es auch Terrakotta. „Das war aber nur eine Empfehlung der Denkmalpflege, keine Anweisung“, entgegnete die Vitterin Ricarda Schwanz.

Trotzdem hatte die Kirchenleitung die Empfehlung vor mehr als drei Jahren umgesetzt. „Die Leute in Vitt haben alle weiße Häuser und kennen die Kirche nicht anders als weiß“, sagte Schwanz und verwies auf mehr als 90 Jahre alte Bewohner. Die 26 Herzen waren in der Nacht zum 25. Juli auf alle Seiten der achteckigen Kirche aufgebracht worden. An dem Sonntag war der zuständige Bischof des Kirchensprengels Mecklenburg und Pommern, Tilman Jeremias, in Vitt, wo nur wenige Menschen zur Kirchengemeinde gehören.

Es war nicht der erste derartige Vorfall: Einmal hatten Unbekannte weiße Quadrate mit Kreide aufgemalt, die aber wieder abgewaschen wurde. Vor der Kirche hängt auch schon seit Monaten ein Protestplakat von Einwohnern gegen Beige-Ocker als Außenfarbe.

Die Vitterin Schwanz sieht auch kein Problem in den weißen Herzen. „Wir haben genug Spender, die eine Neubemalung finanzieren würden.“ Es gebe auch eine Malerfirma, die das Ganze kostenlos machen würde - allerdings in Weiß. Ab und zu dient die Kapelle auch als Hochzeitsort.